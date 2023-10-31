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        Diyarbakır'da "Su Gönüllüleri" projesiyle aileler bilinçlendiriliyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, içme suyunun önemine dikkat çekmek amacıyla "Su Gönüllüleri" projesi kapsamında aileleri bilgilendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:38
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        Diyarbakır'da "Su Gönüllüleri" projesiyle aileler bilinçlendiriliyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, içme suyunun önemine dikkat çekmek amacıyla "Su Gönüllüleri" projesi kapsamında aileleri bilgilendiriyor.

        Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce anne ve çocuklarına yönelik "Su Gönüllüleri" projesi sürüyor.

        Proje kapsamında ilk etapta Dicle Baraj Gölü'ndeki DİSKİ Pompa İstasyonu İletim Tesislerini ziyaret eden anne ve çocukları, burada evlerindeki musluklardan akan suyu ilk kaynağında görme imkanı buldu.

        Daha sonra suyun aktarılma, arıtılma, dinlendirilme ve evlere dağıtılmasıyla ilgili süreçleri gören ziyaretçiler, musluklardan akan suyun kullanıldıktan sonra arıtıldığı tesisleri de gezerek atık suyun deşarj edilmesiyle ilgili aşamalar hakkında da bilgi sahibi oldu.

        Anne ve çocuklar, bu ziyaretler sırasında kendilerine eşlik eden DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'den teknik bilgi de aldı.

        Tutşi, içme suyunun önemine dikkat çekmek amacıyla haziran ayında başlatılan projeyle şu ana kadar 500 çocuğu ve anneyi bilgilendirdiklerini bildirdi.

        Gezi sonrasında katılımcılara "Gönüllü Su Elçisi" rozeti, "Su Hayattır" yazılı bardak ile çocuklara suyun önemini anlatan boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.

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