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        Diyarbakır'da "Mercek Operasyonu"nda gözaltına alınan 132 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 231 şüpheliden 132'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:22
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        Diyarbakır'da "Mercek Operasyonu"nda gözaltına alınan 132 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 231 şüpheliden 132'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 131 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 6 şüpheli, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 15 şüpheli, 20 yıl cezası bulunan 1 şüpheli ve 79 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheliye yönelik, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu" düzenlendi.

        Operasyonda 231 şüpheli gözaltına alındı.

        Ev ve iş yerlerinde yapılan aralamalarda, 2 uzun namlulu silah, piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Şüphelilerden 132'si adli makamlarca tutuklandı, 99'u serbest bırakıldı.

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