Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kazılarda çıkarılan yaklaşık 12 bin 500 yıllık eserlerin figürlerini altına işledi

        AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaklaşık 12 bin 500 yıllık Körtik Tepe'deki kazılarda çıkarılan eserlerdeki farklı hayvan figürleri takı tasarım ustası tarafından altın gerdanlık, küpe, yüzük ve bileklikte kullanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazılarda çıkarılan yaklaşık 12 bin 500 yıllık eserlerin figürlerini altına işledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaklaşık 12 bin 500 yıllık Körtik Tepe'deki kazılarda çıkarılan eserlerdeki farklı hayvan figürleri takı tasarım ustası tarafından altın gerdanlık, küpe, yüzük ve bileklikte kullanıldı.

        "Ilısu Baraj Gölü Altında Kalacak Kültür Varlıklarının Kurtarılması Projesi" kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında Körtik Tepe'de yapılan kazılarda insanlık tarihine ışık tutan çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı.

        Diyarbakırlı altın takı tasarımcısı Fırat Ekinci, Körtik Tepe'de yürütülen kazılarda çıkarılan taşlar üzerindeki farklı hayvanlara ait figürleri altından yaptığı gerdanlık, küpe, yüzük ve bilekliğe işledi.

        Ekinci'nin yaptığı ürünler 2-5 Kasım'da Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "Mezopotamya Kuyumculuk, Kuyum Makineleri ve Franchise Fuarı"nda görücüye çıkacak.

        Takı tasarım ustası Ekinci, AA muhabirine, kuyumculuk sektöründe 22 yıldır çalıştığını, atölyelerinde başta bilezik, Diyarbakır hasırı olmak üzere çok farklı çeşitte tasarım yaptığını söyledi.

        Talep üzerine kişiye özel ve tarihi, kültürel zenginlikleri aktaran tasarımlar da yaptığını bildiren Ekinci, şöyle konuştu:

        "3 yıl önce Diyarbakır Müzesi'ni gezdiğim sırada Körtik Tepe'de çıkarılan eserleri ilk kez görünce 12 bin 500 yıllık geçmişleri geldi aklıma. 12 bin 500 yıl önce bir topluluk, kültürlerini ve inanışlarını eserlere ve hediyelik eşyalara yansıtmışlar. Çok hoşuma gitti. 12 bin 500 yıl önceki sanatçıların bize bıraktığı mirası tekrardan tanıtabilir miyiz düşüncesi gelişti. Sonuç olarak böyle bir eser çıktı ortaya. Olumlu tepkiler aldık. Uzun soluklu bir çalışma oldu. Ürünü 15-20 günde bitirdik ama 2020'den bu yana proje olarak önümüzde duruyordu. Aslında kolay olmadı, uzun zaman uğraştık, beğenmedik, bozduk, yeniden yaptık."

        - Takılar için 320 gram altın kullandı

        El işiyle yaptığı gerdanlık, yüzük, küpe ve bileklikten oluşan takılarda 22 ayar altın kullandığını ve bunların toplam ağırlığının 320 gram olduğunu belirten Ekinci, "Şu an el işçiliği emeğini saymazsak sadece maden değeri olarak 600 bin lira. Sadece 1 set yaptık. Ürünü ticari amaçla yapmadım. O yüzden satmayı da düşünmüyoruz. Hedefim Diyarbakır'ın, Mezopotamya'nın ve bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini bütün dünyaya duyurmak. Bu amaçla yaptım." ifadelerini kullandı.

        Diyarbakır ve bölgenin tarihi ve kültürel açıdan zengin bir yelpazeye sahip olduğunu dile getiren Ekinci, benzer tasarımlar yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

        - Fuarda yaklaşık 50 firma olacak

        Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel de kentte düzenlenecek fuara iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Odanın da katkılarıyla düzenlenecek fuara yaklaşık 50 firmanın katılacağını bildiren Yüksel, fuarda, pırlanta, elmas, 22 ve 14 ayar altın ile ilgili her şeyin sergileneceğini aktardı.

        Türkiye'den 7 bin kuyumcuyu fuara davet ettiklerini, Irak ve İran'dan da davetlilerin fuarda olacağını dile getiren Yüksel, fuarı çok önemsediklerini, bu nedenle heyecanlı olduklarını anlattı.

        Fuarın güzel geçmesini umduklarını kaydeden Yüksel, bölgeye katkısı olacak fuarda kuyumcu sektörünün bir araya geleceğini bildirdi.

        Ekinci'nin tasarımına değinen Yüksel, kentteki üreticilerin yaptığı takılara çok önem verdiklerini dile getirdi.

        Çok zengin bir coğrafyada yaşadıklarını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

        "Ekinci'nin yaptığı tasarımı görünce çok heyecanlandım. Oda olarak böyle üreticilerimize destekte bulunacağız. Çünkü tarih ve kültürümüzü gösteren bir çalışma. Bu çalışmaların öncülüğünü yapacağız. Bu gibi tasarımlarla kültürümüzü, tarihimizi ön planda tutmaya çalışacağız. Tarih ve kültürümüzü bütün dünyaya duyuracağız inşallah."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        En fazla fiyat farkı limonda
        En fazla fiyat farkı limonda
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"

        Benzer Haberler

        Yazın 'perdeleme' ve 'fan' yöntemiyle korunan stadyumun çimlerine kışın 'ya...
        Yazın 'perdeleme' ve 'fan' yöntemiyle korunan stadyumun çimlerine kışın 'ya...
        Diyarbakır'daki 'Mercek Operasyonu'nda 132 tutuklama
        Diyarbakır'daki 'Mercek Operasyonu'nda 132 tutuklama
        Diyarbakır'da "Mercek Operasyonu"nda gözaltına alınan 132 şüpheli tutukland...
        Diyarbakır'da "Mercek Operasyonu"nda gözaltına alınan 132 şüpheli tutukland...
        2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak g...
        2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak g...
        Diyarbakır'da TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu seçimleri yapıldı
        Diyarbakır'da TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu seçimleri yapıldı
        Diyarbakır'da "Su Gönüllüleri" projesiyle aileler bilinçlendiriliyor
        Diyarbakır'da "Su Gönüllüleri" projesiyle aileler bilinçlendiriliyor