Diyarbakır'da kreş ve gündüz bakım evleri ücretsiz hizmete devam ediyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitime destek vermek amacıyla açtığı 7 kreş ve gündüz bakımevinde çocuklara yönelik ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitime destek vermek amacıyla açtığı 7 kreş ve gündüz bakımevinde çocuklara yönelik ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bağcılar, 450 Evler, Sümerpark, Sosyal Konutlar, OSB Raif Türk ile Bismil ve Silvan ilçelerinde bulunan 7 kreş ve gündüz bakımevinde 800 öğrenciye okul öncesi eğitim veriyor.

2-6 yaş arası çocuklar, okuma ve yazmaya hazırlık, kişisel ihtiyaçlarını giderme eğitimleri, kas gelişimleri için spor etkinlikleri, parmak kaslarının gelişimi, sosyal aktiviteler kapsamında değerler eğitimi, drama, müzik ve sanat atölyelerinden faydalanıyor.

Gündüz bakım evlerindeki çocukların yemek ihtiyaçları karşılanırken kahvaltı, öğle yemeği ve ara öğünler uzman diyetisyenler tarafından belirlenerek hazırlanıyor.

Gündüz bakımevlerinden yararlanmak isteyenler, Sümarpark Ortak Yaşam Alanı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin, 800 öğrenciye okul öncesi eğitim verdiklerini ve kayıtların yıl içerisinde devam ettiğini söyledi.

Eğitim setlerinden kırtasiye malzemelerine, kahvaltılıklarına kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını ifade eden Sezgin, şöyle konuştu:

"Kreşlerimize gelen öğrencilerimize ayrıca drama, İngilizce kursları verilmekte, sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Kreşlerimizdeki eğitimlerimizin daha iyi olması için çalışmalarımız devam etmektedir. Kreşlerimizde Büyükşehir Belediyesi personeli ve Halk Eğitimi Merkezlerinden gelen 80 öğretmenle eğitim veriyoruz."