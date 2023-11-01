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        Dicle Üniversitesi ile Sur Belediyesi arasında iş birliği protokolü

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ile Sur Belediyesi arasında basımı gerçekleştirilecek olan kitaplara dair iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:38
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        Dicle Üniversitesi ile Sur Belediyesi arasında iş birliği protokolü
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ile Sur Belediyesi arasında basımı gerçekleştirilecek olan kitaplara dair iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sur Belediyesi iş birliğiyle, kitapların topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen protokol, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Sur Belediye Başkan Vekili Asım Solak tarafından imzalandı.

        Kitaplar, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Dicle Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılı çerçevesinde hazırlandı.

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