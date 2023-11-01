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        Diyarbakır'da 8 kadın kooperatifine hibe desteği

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Destek Programı (KOOP-DES) projesi kapsamında, 8 kadın kooperatifine verilen hibe desteğinin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:44
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        Diyarbakır'da 8 kadın kooperatifine hibe desteği
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        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Destek Programı (KOOP-DES) projesi kapsamında, 8 kadın kooperatifine verilen hibe desteğinin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, KOOP-DES kapsamında 1 milyon 831 bin 791 lira hibe desteği almaya hak kazanan 8 kadın kooperatifi ile hibe sözleşmesi imzalandı.

        Valilik Hevsel Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Su, kadın kooperatiflerinin destek programı sayesinde üretim ve istihdama ciddi katkı sunduğunu kaydetti.

        Destek protokolünün, kadın girişimciliğin artması ve ilin ekonomik kalkınmasına katkı sunacağını belirten Su, "Bu protokolün, kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, sayılarının ve görünürlüklerinin artırılması hususunda çok değerli olduğuna inanıyorum. Diyarbakırlı kadın kooperatiflerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Törene, Ticaret İl Müdürü Zafer Atik ile hibe desteği almaya hak kazanan kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

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