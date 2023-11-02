Diyarbakır'da "Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı" açıldı

Diyarbakır'da düzenlenen Mezopotamya Kuyumculuk, Kuyum Makineleri ve Franchise Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Start Fuarcılık ile Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığınca Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuar, 5 Kasım'a kadar kuyumculuk ve mücevher alanında üretici, ihracatçı ile franchise hizmeti veren firmaları buluşturacak.

Vali Ali İhsan Su, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın tarımdan hayvancılığa, eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, turizmden kültüre kadar her alanda hızlı bir kalkınma ve gelişme içerisinde olduğunu söyledi.

Kentte huzurun ve huzurun beraberinde getirdiği gelişmelerin olduğunu belirten Su, "Huzurumuza mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. Huzur beraberinde fuarlar, festivaller, yatırımlar gibi birçok etkinliği getiriyor." dedi.

Altının tarih boyunca zenginlik, güç ve kuvvet kaynağı olduğunu dile getiren Su, şöyle devam etti:

"Kuyumculukla ilgili böyle bir fuarın ilimizde yapılması ayrıca güzel. Diyarbakır'ımızın tarihi 12 bin 500 yıl geriye giden ve o tarihten günümüze 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bir kentten bahsediyoruz. Bu 33 medeniyetin her birinin ilimizde izlerini görmemiz mümkün. Zerzevan Kalemizde çıkan takıların bugün kuyumculuk sektöründe örnekleri yapılıyor. Tarihle günümüzü kuyumcularımız birleştiriyor. Yine tescili yapılan hasır bileziği gibi birçok değerimiz var."

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin de kuyumculara hizmet etmek için yılbaşı itibarıyla yeni bir tesisi hayata geçireceklerini söyledi.

Geçmişte günlük 900 kilogram sikke ve ziynet üretiminin yapılabildiği tesislerinde yılbaşından itibaren tek vardiyada 6 ton üretim kapasitesine ulaşacaklarını anlatan Şahin, "3 vardiyaya geçildiği zaman 18 ton altın üretimiyle öyle zannediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki kuyumcuların tüm ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Eylül 2023 tarihine kadar bu yıl içerisinde işlemiş olduğumuz altın miktarı 88.4 ton." bilgisini paylaştı.

Törende, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel ile Start Fuarcılık Genel Koordinatörü Mümtaz Yurdaer de birer konuşma yaptı.

Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Vali Su ve katılımcılar stantları gezdi.

Toplam 45 firmanın katıldığı fuarda, Diyarbakırlı altın takı tasarımcısı Fırat Ekinci'nin Bismil ilçesindeki Körtik Tepe'de yürütülen kazılarda çıkarılan taşlar üzerindeki hayvan figürlerini işlediği altın gerdanlık, küpe, yüzük ve bileklikler de yer aldı.