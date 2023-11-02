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        Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da, iş yerinin önünde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:02
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        Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi yakalandı
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        Diyarbakır'da, iş yerinin önünde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde oto galeri sahibi Serdar T'nin (38), iş yerinin önünde öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında tabancayla ateş eden İ.T. ile yardım ettikleri gerekçesiyle S.A. ve Ş.G. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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