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        Siirt'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:22
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        Siirt'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Selam Uysal yönetimindeki 72 ABM 065 plakalı hafif ticari araç, Kilis köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Şükrü, Kader ve Elif Buluç yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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