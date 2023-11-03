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        Diyarbakır'da şef adayları yöresel yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi

        Diyarbakır'da coğrafi işaret alan yöresel lezzetlerin tanıtılması ve gençlerin aşçılığa teşvik edilmesi amacıyla "Genç Şef Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:14
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        Diyarbakır'da şef adayları yöresel yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi
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        Diyarbakır'da coğrafi işaret alan yöresel lezzetlerin tanıtılması ve gençlerin aşçılığa teşvik edilmesi amacıyla "Genç Şef Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı ile Dicle Üniversitesi (DÜ) Aşçılık Programı işbirliğiyle DÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Laboratuvarında düzenlenen yarışmaya 256 şef adayı katıldı.

        Yarışmada şef adayları hazırladıkları yemek ve tatlıları jürinin beğenisine sundu.

        DÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümünde Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş, AA muhabirine, yarışmacıların Diyarbakır yöresine ait bir ana yemek ve bir tatlı olmak üzere 2 kategoride yarıştığını söyledi.

        Amaçlarının coğrafi işaretli yöresel lezzetlerin tanıtılması ve gençlerin aşçılığa teşvik edilmesi olduğunu ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

        "256 kişi yarışmaya katıldı. Her bir seansta 25 kişi yarışıyor. Yarışmada Diyarbakır yöremize ait yemekleri seçtik. Buradaki bir diğer amacımız da bilmediğimiz yemeklerin ortaya çıkması."

        Ateş, ikincisini bu yıl gerçekleştirdikleri yarışmaya sadece öğrencileri değil vatandaşları da dahil ettiklerini kaydetti.

        Jüri tarafından seçilecek 10 şef adayı düzenlenecek finalde yarışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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