Bağlar Belediyespor Batman Kayraspor maçı 1-1 sonuçlandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor Batman Kayraspor maçı 1-1 berabere sonuçlandı.

Deplasmanda Batman Kayraspor ile karşılaşan Bağlar Belediyespor, 71. dakikada rakip takımın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Bağlar Belediyespor, 90+5. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi.

Bağlar Belediyespor, 12 Kasım Pazar günü Diyarbakır'da Siirt temsilcisi Kayabağlar Belediyespor'u konuk edecek.

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