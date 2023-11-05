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        Diyarbakır ve çevre illerde Gazze için dua edildi

        Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Siirt'te, yatsı namazının ardından, İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 20:49 Güncelleme: 05.11.2023 - 20:56
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        Diyarbakır ve çevre illerde Gazze için dua edildi
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        Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Siirt'te, yatsı namazının ardından, İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde düzenlenen "Gazze için duaya duruyoruz" etkinliği kapsamında Diyarbakır'da vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde camilerde düzenlenen programlara katıldı.

        Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılınan namazın ardından İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzeliler için Fetih Suresi okundu.

        İl Müftü Yardımcısı Mehmet Sani Akın, camideki vatandaşlarla Gazze'deki Filistinliler için dua etti.

        - Batman

        Batman'da Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından Filistinliler için okunan Fetih Suresi'ni dinledi.

        Vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

        - Bingöl

        Bingöl'de vatandaşlar yatsı namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi.

        Namaz öncesi İl Müftüsü Mustafa Topal, İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için vatandaşlarla birlikte dua etti.

        - Mardin

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de vatandaşlar yatsı namazı için Yeni Cami'de bir araya geldi.

        Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

        - Şırnak

        Şırnak'ta Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzeliler için Fetih Suresi okundu.

        İl Müftüsü Ahmet Dilek, camideki vatandaşlarla birlikte Filistinliler için dua etti.

        - Siirt

        Siirt'teki camilerde de Filistinliler için dua edildi.

        Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        İl Müftüsü Şakir Pinal, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Filistinliler için dua etti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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