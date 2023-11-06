Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 403 kilogram esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 403 kilogram kubar esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri, 151 bin kök skunk ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:55 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 403 kilogram esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 403 kilogram kubar esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri, 151 bin kök skunk ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Karahasan Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç Operasyonu" gerçekleştirildi.

        Operasyonda 403 kilogram kubar esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri, 151 bin kök skunk ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı. Skunk ve kenevir, numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım

        Benzer Haberler

        Diyarbakır ve çevre illerde Gazze için dua edildi
        Diyarbakır ve çevre illerde Gazze için dua edildi
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Tel Aviv´deki elçinin çağrılması iyi yön...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Tel Aviv´deki elçinin çağrılması iyi yön...
        Amed Sportif Faaliyetler - Etimesgut Belediyespor: 1-0
        Amed Sportif Faaliyetler - Etimesgut Belediyespor: 1-0
        Bağlar Belediyespor Batman Kayraspor maçı 1-1 sonuçlandı
        Bağlar Belediyespor Batman Kayraspor maçı 1-1 sonuçlandı
        Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
        Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
        65 gündür kayıp Tülay'ın babası: Hayatından endişe ediyoruz
        65 gündür kayıp Tülay'ın babası: Hayatından endişe ediyoruz