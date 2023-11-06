Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden İsrail menşeli ürünlere boykot

Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan kararla, kuruma bağlı okul ve tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek verildiği belirtildi.

Paylaşımda, "İlçe genelindeki tüm okul kantinlerimizde, uygulama otelimizde ve öğretmenevimizde İsrail mallarına boykot uyguluyoruz." ifadesine yer verildi.

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