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        Siirt'ten İstanbul'a giden 65 yaşındaki kişiden 3 gündür haber alınamıyor

        Siirt'ten İstanbul'a giden 65 yaşındaki Abdulcebbar Alp'ten yakınları 3 gündür haber alamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:54
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        Siirt'ten İstanbul'a giden 65 yaşındaki kişiden 3 gündür haber alınamıyor
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        Siirt'ten İstanbul'a giden 65 yaşındaki Abdulcebbar Alp'ten yakınları 3 gündür haber alamıyor.

        Kızını ziyaret etmek için 22 Ekim'de İstanbul'a giden Alp'ten 3 gündür haber alamayan Siirt'te yaşayan kardeşi Reşit Alp, gazetecilere, ağabeyinin son olarak 3 Kasım'da Fatih ilçesinde bir camide cuma namazı kıldığı bilgisini aldıklarını, o günden sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

        Güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptıklarını anlatan Alp, başlatılan arama çalışmaların rağmen ağabeyinin henüz bulunamadığını belirtti.

        Alp, ağabeyinin hayatından endişe ettiklerini ifade ederek, "Ağabeyim Siirt yöresinde konuşulan Arapça'yı konuşabiliyordu. Bir an önce onunla ilgili mutlu bir haber bekliyoruz." dedi.

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