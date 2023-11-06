Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 45 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 45 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" uygulamaları kapsamında eğlence mekanları, metruk binalar, park ve bahçeler ile okul çevresi ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yapıldı.

        Yapılan kontrollerde 4 çalıntı motosiklet, 3 kurusıkı tabanca, 10 ruhsatsız tabanca, 144 mermi, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

        Denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüphelinin de bulunduğu 45 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

        Öte yandan uygulamalarda denetlenen 1865 aracın 334'üne toplam 413 bin 543 lira trafik cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "TEGV Bank ABC Öğrenim Birimi" açıldı
        Diyarbakır'da "TEGV Bank ABC Öğrenim Birimi" açıldı
        Siirt'ten İstanbul'a giden 65 yaşındaki kişiden 3 gündür haber alınamıyor
        Siirt'ten İstanbul'a giden 65 yaşındaki kişiden 3 gündür haber alınamıyor
        Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden İsrail menşeli ürün...
        Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden İsrail menşeli ürün...
        Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 403 kilogram esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri ele geçiril...
        Diyarbakır'da 403 kilogram esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri ele geçiril...
        Diyarbakır ve çevre illerde Gazze için dua edildi
        Diyarbakır ve çevre illerde Gazze için dua edildi