Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 45 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" uygulamaları kapsamında eğlence mekanları, metruk binalar, park ve bahçeler ile okul çevresi ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yapıldı.

Yapılan kontrollerde 4 çalıntı motosiklet, 3 kurusıkı tabanca, 10 ruhsatsız tabanca, 144 mermi, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüphelinin de bulunduğu 45 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Öte yandan uygulamalarda denetlenen 1865 aracın 334'üne toplam 413 bin 543 lira trafik cezası uygulandı.