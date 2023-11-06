Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "TEGV Bank ABC Öğrenim Birimi" açıldı

        Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Diyarbakır'a Arab Banking Corporation (Bank ABC) sponsorluğunda kazandırılan "TEGV Bank ABC Öğrenim Birimi" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "TEGV Bank ABC Öğrenim Birimi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Diyarbakır'a Arab Banking Corporation (Bank ABC) sponsorluğunda kazandırılan "TEGV Bank ABC Öğrenim Birimi" hizmete açıldı.

        Tarihi Sur ilçesinde yapımı tamamlanan öğrenim biriminin açılış töreninde konuşan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özalp Birol, bu öğrenim biriminin Diyarbakır'da eğitim alanına yeni bir soluk getireceğine inandıklarını söyledi.

        "İlkokul çağında olan çocuklara hizmet verecek olan öğrenim biriminin kurulumunu ve donanımını sağlayan Bank ABC Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diyen Birol, çocukların coşkuyla geldiği, sevgiyle karşılandığı ve eğitimle güçlendiği özel bir mekan olarak tasarlanan öğrenim biriminin bünyesinde düşler atölyesi, tasarım ve beceri atölyesi, bilişim ve teknoloji odası, okuma adası ile dört tematik odanın bulunduğunu ifade etti.

        Birol, "Öğrenim biriminin temel eğitime destek verebilmek için her türlü çabayı göstereceğine, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumlarıyla işbirliği ve eşgüdüm içinde Diyarbakır'a, eğitim alanında yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz." dedi.

        Vatanını en çok sevenin görevini en iyi yapan olduğuna inandıklarını dile getiren Birol, Cumhuriyet'in yeni 100 yılında da Türkiye için çok çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Bank ABC Türkiye Başkanı Muzaffer Aksoy da memur bir ailenin çocuğu olduğunu, eğitimde fırsat eşitliğini önemsediğini belirtti.

        Bank ABC olarak sosyal ve eğitim içerikli projelere destek sağladıklarını ve Türkiye'de de bu projeyi seçtiklerini ifade eden Aksoy, "TEGV'in yaptıklarını takip ediyoruz. Ne kadar başarılı olduğunu gördüğümüz için de destek sağlamak istedik. Eğitimde fırsat eşitliği ülkemizin olmazsa olmazı diye düşünüyorum. Bunun devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ayrıca eğitimin dışında bir eksik tarafımız rehberlik. Planlama ve eğitimleri açısından bu çocukların rehberliğe de ihtiyacı var. TEGV'in bunu da yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 310 metrekare kapalı ve 80 metrekare açık alana sahip "TEGV Bank ABC Öğrenim Birimi"nin açılışı yapıldı.

        Törene, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, TEGV Mütevelli Heyeti üyeleri Prof. Dr. İlter Turan ve Erdal Yıldırım, Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ok, TEGV çalışanları, gönüllüler, çocuklar ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Organ Bağışı ve Farkındalık" paneli düzenlendi
        Diyarbakır'da "Organ Bağışı ve Farkındalık" paneli düzenlendi
        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
        Siirt'ten İstanbul'a giden 65 yaşındaki kişiden 3 gündür haber alınamıyor
        Siirt'ten İstanbul'a giden 65 yaşındaki kişiden 3 gündür haber alınamıyor
        Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden İsrail menşeli ürün...
        Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden İsrail menşeli ürün...
        Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 403 kilogram esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri ele geçiril...
        Diyarbakır'da 403 kilogram esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri ele geçiril...