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        Diyarbakır'da 1 ton 168 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ton 168 kilogram esrar ve 243 bin 250 kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:14
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        Diyarbakır'da 1 ton 168 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ton 168 kilogram esrar ve 243 bin 250 kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuyu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice'ye bağlı Güldiken Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç-2 Operasyonu" gerçekleştirildi.

        Toplam 25 ayrı noktada yapılan operasyonda, 1 ton 95 kilogram kubar, 73 kilogram toz esrar, 177 bin 250 kök Hint keneviri, 66 bin kök skunk bitkisi, uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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