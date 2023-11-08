Diyarbakır'da tabancayla bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da pastane ustasını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde dün pastane imalathanesinde usta olarak çalışan Kadir Güngör (35) ile S.B. arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, S.B. tabancayla Güngör'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan Güngör, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.