Diyarbakır'da "Eskimeyen Ezgiler" dinleyiciyle buluştu
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat programı kapsamında sanatçı Eşref Ziya Terzi'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat programı kapsamında sanatçı Eşref Ziya Terzi'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın her kesime yönelik düzenlediği kültür sanat takvimi kasım ayı programıyla devam ediyor.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen, "Eskimeyen Ezgiler" konserinde sanatçı Eşref Ziya birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.
Program, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay'ın sanatçı Ziya'ya hediye takdim etmesiyle sona erdi.
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