Diyarbakır'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki polis lojmanları mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

Savrulan otomobil kaldırıma çarparak durdu.

Kazada yaralanan 2 yaya ile otomobildeki 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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