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        Diyarbakır'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:05 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:05
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        Diyarbakır'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki polis lojmanları mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

        Savrulan otomobil kaldırıma çarparak durdu.

        Kazada yaralanan 2 yaya ile otomobildeki 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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