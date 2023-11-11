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        Diyarbakır merkezli 2 ilde sahte arkadaşlık siteleriyle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:14 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:14
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        Diyarbakır merkezli 2 ilde sahte arkadaşlık siteleriyle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 aylık teknik takip sonucunca bir çetenin internette sahte arkadaşlık siteleri kurduğu, arayan kişilerden buluşma vaadiyle para aldığı, kimi zaman evlilik için form doldurttuğu, bu şekilde insanları dolandırdığı tespit edildi.

        Çalışmada, çetenin sözde internet arkadaşlık sitesinde akşam yemeği, hafta sonu, tatil arkadaşlığı ve evlilik paketi gibi seçenekler sunduğu, fotoğraflardan tercihte bulunan mağdurlarla, buluşma ayarladıkları ancak randevuya gitmedikleri, çağrı merkezi kurarak yaptıkları görüşmelerle, arkadaş arayanları para yatırmaları için ikna ettikleri ortaya çıktı.

        Şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır ve İzmir'de eş zamanlı olarak "makyaj" operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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