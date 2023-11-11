GGC Başkanlığına Bozarslan seçildi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanlığına Felat Bozarslan seçildi.

GGC Olağanüstü Kongresi, üye gazetecilerin katılımıyla Sümerpark yerleşkesinde gerçekleşti.

İki liste halinde gidilen seçimde, 321 üyenin 247'si oy kullandı.

Seçimde, 4 oy geçersiz sayıldı, Felat Bozarslan 123, Mücahit Ceylan 120 oy aldı.

Ceylan, seçimin ardından Bozarslan'ı tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu.

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