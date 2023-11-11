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        GGC Başkanlığına Bozarslan seçildi

        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanlığına Felat Bozarslan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 19:26 Güncelleme: 11.11.2023 - 19:48
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        GGC Başkanlığına Bozarslan seçildi
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        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanlığına Felat Bozarslan seçildi.

        GGC Olağanüstü Kongresi, üye gazetecilerin katılımıyla Sümerpark yerleşkesinde gerçekleşti.

        İki liste halinde gidilen seçimde, 321 üyenin 247'si oy kullandı.

        Seçimde, 4 oy geçersiz sayıldı, Felat Bozarslan 123, Mücahit Ceylan 120 oy aldı.

        Ceylan, seçimin ardından Bozarslan'ı tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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