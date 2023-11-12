Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Murat Tunç yönetimindeki 34 DL 9602 plakalı pikap, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ yolu Üçkuyu Kavşağı'nda Serhat Koyuncu idaresindeki 21 AAE 484 plakalı otomobile, çarpmanın etkisiyle otomobil de kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Oktay'ın kullandığı 21 ACH 732 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Afşin Koyuncu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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