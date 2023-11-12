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        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 00:18 Güncelleme: 12.11.2023 - 00:18
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        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Murat Tunç yönetimindeki 34 DL 9602 plakalı pikap, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ yolu Üçkuyu Kavşağı'nda Serhat Koyuncu idaresindeki 21 AAE 484 plakalı otomobile, çarpmanın etkisiyle otomobil de kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Oktay'ın kullandığı 21 ACH 732 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Afşin Koyuncu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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