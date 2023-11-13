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        "TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da "TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiden 10 bin ile 170 bin lira arasında değişen miktarda para alarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:55
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        "TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
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        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da "TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiden 10 bin ile 170 bin lira arasında değişen miktarda para alarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Mayıs'ta tutuklanan sanık Yener T. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanık Yener T'nin çevresindeki kişilere Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahiplerine TOKİ tarafından yapılan binalardan kuraya girilmeksizin el altından daire verileceğini belirttiğine yer verildi.

        Yener T'nin bu kişilere, ikamet ettiği TOKİ dairesinin de kurumda iletişim halinde olduğu çalışanlar tarafından kendisine verildiğini anlattığı ifade edilen iddianamede, sanığın, daire teslimlerinin 2-3 yılda bir olduğunu belirterek kendisine inanan eş, dost ve akrabalarından oluşan 33 kişiden elden veya banka hesabına havale yoluyla haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.

        - Kızından şikayetçi oldu

        31 müştekinin ifadelerinin yer aldığı iddianamede, mağdurların sanığa ne kadar para verdikleri ve sanıktan şikayetçi oldukları da yer aldı.

        Sanığın annesi F.K, ifadesinde şunları kaydetti:

        "Kızım Yener, Diyarbakır merkezde yapımına başlanan ve devam eden TOKİ evlerinden el altından kuraya girmeden daire verdiklerini söyledi. Bunu kabul ederek, Yener'e toplamda 45 bin 530 lira para verdim. Beni dolandıran Yener T'den şikayetçiyim."

        Mağdurlardan abla G.K. de Yener T'nin, öz kardeşi olduğunu belirterek, ifadesinde şöyle dedi:

        "2019'un aralık ayında Yener T. evime gelerek 'Sen kirada oturuyorsun, sana TOKİ'den ev alalım.' dedi. Diyarbakır merkezde bulunan, yapımı devam eden TOKİ evlerinden el altından kuraya girmeden daire verdiklerini söyledi. Bu amaçla Yener'e toplamda 58 bin lira verdim. Yener T'den şikayetçiyim."

        Z.K. ise akrabalarının önerisi üzerine TOKİ'den ev almak için Yener T. ile tanıştığını belirterek, ifadesinde şunları söyledi:

        "Yener bana Diyarbakır merkezde bulunan, yapımına başlanan ve devam eden TOKİ evlerinden el altından kuraya girmeden daire verdiklerini söyledi. Ben de kabul ettim ve Yener'e toplamda 170 bin lira verdim."

        İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Şüphelinin güven oluşturarak müşteki beyanlarında geçen miktarlar kadar elden nakit para almak ve hesabına havale yapılmasını sağlamak suretiyle haksız menfaat elde ederek üzerine atılı dolandırıcılık suçunu işlediği hususunda yeterli şüpheye ulaşıldığından cezalandırılması talep olunur. Müştekilerden F.K'nin şüphelinin annesi olması sebebiyle TCK'nin 167/1-b maddesi uyarınca hakkında şahsi cezasızlık sebebinin bulunması dolayısıyla şüpheliye annesine karşı olan eylemiyle ilgili ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır."

        İddianamede, tutuklu sanık Yeter T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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