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        Diyarbakır'da Sezai Karakoç'u anma programı düzenlenecek

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 16 Kasım 2021'de 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için anma programı düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:24 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:24
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        Diyarbakır'da Sezai Karakoç'u anma programı düzenlenecek
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 16 Kasım 2021'de 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için anma programı düzenleyecek.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenecek programa Yüksel Kanar ve Temel Hazıroğlu konuşmacı olarak katılacak. Anma programında Nur Haktan Aydoğdu şiir dinletisi gerçekleştirecek.

        Anma programı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 16 Kasım'da saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

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