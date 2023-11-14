Diyarbakır'da yol bakım çalışmaları devam ediyor Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince, ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince, ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede yıl boyunca yürütülen yol bakım, asfalt, parke, kaldırım ve imar yolu çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, hizmet belediyeciliği anlayışıyla ilçede çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Halkın refahı ve mutluluğu için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yıl içerisinde 80 kilometre yol yapımı gerçekleştirdik. 300 bin ton sıcak asfalt çalışması yaptık. 500 bin metrekare kilitli parke taşı ve 65 bin bordür taşı döşemesini gerçekleştirdik. 25 kilometre uzunluğunda kaldırım döşemesini tamamladık. Son olarak 78 kilometre yeni imar yolu yaptık. Yıl sonuna kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."