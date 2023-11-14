Diyarbakır'da 480 yıl önce yaptırılan içme suyu şebekesinin bir kısmı daha bulundu Diyarbakır'da altyapı çalışmaları sırasında, Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen ve 1930'a kadar halkın su ihtiyacını karşılayan içme suyu şebekesinin bir bölümü daha bulundu.

Diyarbakır'da altyapı çalışmaları sırasında, Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen ve 1930'a kadar halkın su ihtiyacını karşılayan içme suyu şebekesinin bir bölümü daha bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ ekipleri, altyapı çalışmaları sırasında, Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen ve 1930'a kadar halkın su ihtiyacını karşılayan içme suyu şebekesinin bir bölümünü daha buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kentte yeni gelişen bölgelere içme suyu ve kanalizasyon hattı döşediklerini, bu kapsamda yürüttükleri çalışma esnasında tesadüfen tarihi bir kanala denk geldiklerini belirtti.

Tarihi su kanalı için çalışmaları durdurduklarını ifade eden Tutşi, kanalı koruma altına alarak ilgili yerlere resmi bildirimde bulunduklarını aktardı.

Tutşi, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmada 'Ab-ı Hamravat' adlı kanalın 480 yıllık geçmişinin bulunduğunu tespit ettik. Kanuni Sultan Süleyman burada geldiğinde Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere su kanalının yapılması talimatını veriyor. Diyarbakır, tarihi bir şehir, yüzlerce tarihi eseri var. Bu kanalın da o tarihi eserler içerisinde yer almasını bekliyoruz. İnşallah tespit ettiğimiz kanalın büyük bir kısmı korunmuş olarak bulunur. Kanalda yapılan işçilik son derece kaliteli. Yaklaşık 500 yıllık bir kanaldan bahsediyoruz ve hala çok iyi durumda. Su kaybı olmasın diye kanalın düzgün işlemesi açısından harika bir işçilik var. Bunun turizme kazandırılmasına ilişkin ilgili birimler çalışacaktır."