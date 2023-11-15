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        Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:32
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        Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Yenişehir Kaymakamlığınca Diyarbakır Garı'nda yapılan törende, Atatürk'ün Diyarbakır'a trenle 15 Kasım 1937'de gelişi ve karşılanması temsili olarak canlandırıldı.

        Trenden inen gaziler, Yenişehir Kaymakamlığına vekalet eden Sur Kaymakamı Asım Solak'a Türk bayrağı takdim etti.

        Kaymakam Solak da öperek teslim aldığı Türk bayrağını öğrencilere verdi.

        Törende, İstiklal Marşı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Kaymakam Solak, törende yaptığı konuşmada, önemli bir ticaret kültür ve medeniyet şehri olan Diyarbakır'ın birçok devlet büyüğünü, şairi, gezgini ve farklı medeniyetlerden önemli insanları misafir ettiğini söyledi.

        Diyarbakır ile arasında kurduğu gönül bağından dolayı şehrin insanları tarafından fahri hemşehrilik verilerek ev sahibi olarak görülen Mustafa Kemal Atatürk'ün 1916-1937 yılları arasında farklı görevlerle Diyarbakır'da 100 günü aşkın süre kaldığını anımsatan Solak, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır'a her geldiğinde büyük bir bahtiyarlık ve mutluluk duyduğunu dile getiren Atatürk, Diyarbakır ve Diyarbakır halkına gönülden bir muhabbetle bağlı olduğunu her ortamda belirtmiştir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatından tam bir yıl önce 15 Kasım 1937’de Diyarbakır garına teşrif etmiş, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, Diyarbakır'da da halk tarafından büyük bir coşku ve sevgi gösterileri ile karşılanmıştır. Yıllar süren milli mücadele döneminde yüzlerce şehit ve gazi verme pahasına atasını yalnız bırakmayan Diyarbakır halkı, Cumhuriyet döneminde de aynı hassasiyeti göstermiş 15 Kasım 1937'de bu büyük komutan ve devlet adamını ağırlama lütfuna ermiştir. Diyarbakırlılar kendisine minnettardır, yürekten bağlıdır."

        Solak, Diyarbakır'ın ülkemizin hızla gelişen şehirlerinden ve dünyaya açılan bir vitrini olduğunu ifade ederek, Diyarbakır'ı, daha da geliştirmek, güzelleştirmek ve dünya kentleri arasında yerini güçlendirmek için tüm Diyarbakırlar olarak var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

        Törene, askerler, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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