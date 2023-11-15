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        Diyarbakır'da çöp konteynerlerine bakım ve onarım yapılıyor

        Diyarbakır Bağlar Belediyesi, ilçede tahrip olan ve kullanılamaz hale gelen çöp konteynerlerine bakım ve onarım yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:58
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        Diyarbakır'da çöp konteynerlerine bakım ve onarım yapılıyor
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        Diyarbakır Bağlar Belediyesi, ilçede tahrip olan ve kullanılamaz hale gelen çöp konteynerlerine bakım ve onarım yapıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bakım ve onarım ekiplerince, mevsimsel koşullar ve çeşitli nedenlerle tahrip olan, bakımsız hale gelen çöp konteynerleri kontrolden geçirilerek kış şartlarına hazır hale getiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe merkezindeki çöp konteynerlerinin bakımını yaptıklarını, kırsalda da ihtiyacı olan yerleşim yerlerine yeni çöp konteynerleri monte ettiklerini belirtti.

        Konteynerlerin dezenfekte edildiğini, koku ve hastalık riskine karşı tedbir aldıklarını kaydeden Beyoğlu, "Temizlik süreklilik gerektiriyor. Bu çalışmaları düzenli olarak yapıyoruz. Çeşitli nedenlerle bozulan, tahrip olan ve bakımsız hale gelen konteynerleri uzman ekiplerin çalışmasıyla yeniliyoruz. Aynı zamanda çevre ve insan sağlığını korumak adına dezenfekte ediyoruz. Kırsalda da bugüne kadar tüm yerleşim yerlerimizin konteyner ihtiyacını karşıladık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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