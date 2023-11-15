Diyarbakır'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da Vali Ali İhsan Su başkanlığında "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde de gerekli tedbirlerin alınması, kriz döneminde etkin mücadele programı uygulayarak kuraklık etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alındı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Vali Su, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılmasının ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, kuraklığın etkilerinin azaltılması ve etkin bir mücadele programının uygulanması için sahada etkin bir takibin sürdürüleceğini kaydetti.

Toplantıya, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürü Dursun Bozkurt ile kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile oda ve birlik başkanları katıldı.