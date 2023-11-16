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        Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:29 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:57
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        Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Ömer K. yönetimindeki 21 KN 016 plakalı yolcu minibüsü, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 17'nci kilometresinde kontrolden çıkarak karşı yola geçip devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile minibüsteki 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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