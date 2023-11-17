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        Diyarbakır'da "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı yapıldı

        Diyarbakır'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki KOBİ'lerin iyileştirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uyguladığı "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:57
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        Diyarbakır'da "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı yapıldı
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        Diyarbakır'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki KOBİ'lerin iyileştirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uyguladığı "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" tanıtıldı.

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Diyarbakır Ticaret Borsası Konferans Salonu'ndaki programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği programın detaylarını konuşmak için toplandıklarını söyledi.

        Destek paketinin en önemli kısmının desteğin hasar durumlarına göre herkese verilecek olması olduğunu belirten İbrahimcioğlu, bir canlanma oluşturmak, bu canlanma ile beraber ticaretin çarklarını daha hızlı ve etkin bir şekilde döndürmek istediklerini söyledi.

        - "2 bin işletmenin başvurabileceğini gördük"

        Destek paketinin Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde yürütüldüğünü ifade eden İbrahimcioğlu, şöyle dedi:

        "Sabah başvurulara baktık, Diyarbakır'da 718 işletmemiz başvurmuş ama Diyarbakır'ın potansiyeli nedir, ne kadar başvuru yapılabilir diye değerlendirme yaptığımızda yaklaşık 2 bin işletmenin başvurabileceğini gördük. Şu anda 2 haftada 718 başvuru fena değil ama yeterli de değil."

        Ne kadar hızlı duyurusu yapılır ve başvurular alınırsa o kadar hızlı da ödemelerin yapılacağını belirten İbrahimcioğlu, ödemelerin tek seferde IBAN'a yapıldığını aktardı.

        İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

        "2 bin işletme bu desteği aldığında ortalama her bir işletmemiz 400 bin lira destek alsa neredeyse 800 milyon lira ticaretin çarklarını döndürecek şekilde bir nakit para enjekte edilmiş oluyor. Ticaretin çarklarında bu paranın kaldıraç etkisi neredeyse 8 milyara ulaşır. Totalde Diyarbakır'a girecek olan paranın miktarı bizim için önemli. Bu para ticaretin çarklarını hızlı bir şekilde döndürsün, ticaretimize can suyu olsun istiyoruz."

        Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay da toplantıda bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından KOSGEB uzmanları tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı, katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, KOBİ'ler ve girişimciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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