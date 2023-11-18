Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın lezzetleri "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nda tanıtılıyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nda kentin tescilli yöresel lezzetlerini tanıtımını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'ın lezzetleri "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nda tanıtılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nda kentin tescilli yöresel lezzetlerini tanıtımını yapıyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ve KOSGEB'in desteğiyle ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ ile Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret AŞ iş birliğinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuar sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, fuarda stant açarak kentin tescilli yöresel yemeklerini tanıtıyor, katılımcılara ikramda bulunuyor.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı standında kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri beğeniye sunuluyor.

        Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının standında da özel gereksinimli bireylere ücretsiz hizmet verilen Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evlerinin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ise "Uyanış Gençlik" temasıyla açtığı stantta, fuarı ziyaret edenlere bilgi evi, akademi lise, akademi üniversite, konukevi kız öğrenci yurdunda verilen eğitim, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgi veriyor.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, fuarı ziyaret ederek stantları gezdi, stantlarda ziyaretçileri ağırladı.

        - "Coğrafi işaretli 70 ürünümüzü burada sergiliyoruz"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Salduş fuara yoğun ilginin olduğunu belirtti.

        Mutfağın toplumun aynası olduğunu, tabaklarda sadece yemek değil kültürü de sunduklarını ifade eden Salduş, "Hevsel'in bereketli bahçelerinde yetişen sebzelerini lezzetli yemeklere dönüştürüp vatandaşlara sunuyoruz. Her gün burada bin kişilik yemek dağıtıyoruz. Coğrafi işaretli 70 ürünümüzü burada sergiliyoruz. İnsanlar gelip görüyor, ilgiyle izliyor." ifadelerini kullandı.

        Salduş, 55 ilden 167 firmanın katıldığı fuara bu yıl 400 bin ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

        Fuar yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        TIR, traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        TIR, traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır´da tarihi sura asılan `Ebu Ubeyde´ posteri indirildi
        Diyarbakır´da tarihi sura asılan `Ebu Ubeyde´ posteri indirildi
        Motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin altındaki güvercini...
        Motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin altındaki güvercini...
        Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilogram esrar yakalandı
        Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilogram esrar yakalandı
        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, evlat nöbetindek...
        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, evlat nöbetindek...