Diyarbakır'ın lezzetleri "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nda tanıtılıyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nda kentin tescilli yöresel lezzetlerini tanıtımını yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nda kentin tescilli yöresel lezzetlerini tanıtımını yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ve KOSGEB'in desteğiyle ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ ile Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret AŞ iş birliğinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, fuarda stant açarak kentin tescilli yöresel yemeklerini tanıtıyor, katılımcılara ikramda bulunuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı standında kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri beğeniye sunuluyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının standında da özel gereksinimli bireylere ücretsiz hizmet verilen Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evlerinin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ise "Uyanış Gençlik" temasıyla açtığı stantta, fuarı ziyaret edenlere bilgi evi, akademi lise, akademi üniversite, konukevi kız öğrenci yurdunda verilen eğitim, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgi veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, fuarı ziyaret ederek stantları gezdi, stantlarda ziyaretçileri ağırladı.

- "Coğrafi işaretli 70 ürünümüzü burada sergiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Salduş fuara yoğun ilginin olduğunu belirtti.

Mutfağın toplumun aynası olduğunu, tabaklarda sadece yemek değil kültürü de sunduklarını ifade eden Salduş, "Hevsel'in bereketli bahçelerinde yetişen sebzelerini lezzetli yemeklere dönüştürüp vatandaşlara sunuyoruz. Her gün burada bin kişilik yemek dağıtıyoruz. Coğrafi işaretli 70 ürünümüzü burada sergiliyoruz. İnsanlar gelip görüyor, ilgiyle izliyor." ifadelerini kullandı.

Salduş, 55 ilden 167 firmanın katıldığı fuara bu yıl 400 bin ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

Fuar yarın sona erecek.