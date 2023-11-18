Diyarbakır'da Edebiyat Evi'nde öğrencilere hizmet veriyor

Yenişehir Belediyesince oluşturulan Edebiyat Evi'ni 7 gün boyunca ziyaret eden öğrenciler, ders çalışmanın yanı sıra çeşitli aktivitelerle güzel zaman geçiriyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, gençlere büyük önem verdiklerini, onların geleceği için her türlü imkanı seferber ettiklerini söyledi.

Gençlerin en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak büyük sorumluluk içerisinde olduklarını belirten Beşikci, şöyle konuştu:

"Buraya gelen öğrencilerimiz her türlü imkana sahipler. Burada ders çalışmak sadece bir eylem değil, bir tutku haline geldi. Edebiyat Evimizde öğrencilerimiz, öğrenmek, keşfetmek ve başarmak için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Biz de onlara rahatlamaları ve amaçlarına ulaşmaları için büyük destekler sunuyoruz. Uzman eğitmenlerimiz onları yönlendirerek, ders çalışmalarına destek sunuyor. Ayrıca öğrencilerimize burada içecek ikramını ücretsiz olarak sunuyoruz. Çay ve kahvelerini diledikleri zaman temin edebiliyorlar."