Diyarbakır'da yağışlara karşı alınan önlemlere ilişkin toplantı düzenlendi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su başkanlığında kent genelindeki yağışlara karşı alınan önlemlere ilişkin toplantı yapıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, Diyarbakır Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, kent genelinde saat 18.00 itibarıyla etkili olan kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler gözden geçirildi.

Toplantıya katılan kurum müdürleri, yağışlara karşı kurumlarının yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Açıklamada, "Taşkın olabilecek yerlerde Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye araçları hazır bekletilmektedir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) tarafından rögar temizlikleri yapılmıştır. İlçelerde de ani baskınlara karşı ekipler hazır bekletilmektedir. Su altı arama görevlileri de dahil olmak üzere AFAD ve jandarma görevlileri kent merkezi ve ilçelerde teyakkuzda olurken konteyner kentte kalan vatandaşlar için de gerekli tedbirlerin alınmıştır." bilgisi verildi.

Vali Su, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, soba kaynaklı zehirlenme ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Abdullah Çiftçi ve Fatih Ayaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bekir Büyükharmancı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, DSİ 10. Bölge Müdür Vekili Mahir Arslan, Karayolları Arazi Bakım Mühendisi Mahmut Yavuz, Meteoroloji Bölge Müdür Vekili Dursun Bozkurt, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İlami Çakmak, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakan Karakaş katıldı.