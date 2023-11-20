AK Parti Milletvekili Ataman, Diyarbakırlı gençlerle bir araya geldi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, kentte düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, kentte düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Diyarbakır Gençlik Derneği'nce bir otelde gerçekleştirilen programa katılan Ataman, gençlerle görüştü.

Ataman, gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Değerlerimizi yaşatan, bizi geleceğe taşıyan gençlerimizle buluştuk. Gençler motivasyon kaynağımız. Gençler heyecanımıza heyecan katıyor." dedi.

Diyarbakır Gençlik Derneği Başkanı Mücahit Yılmaz da Ataman'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.