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        Diyarbakır'da ay sonuna kadar 242 deprem konutu tamamlanacak

        AHMET KAPLAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da inşası süren 6 bin 40 konuttan 242'sinin ay sonunda tamamlanması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:22
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        Diyarbakır'da ay sonuna kadar 242 deprem konutu tamamlanacak
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        AHMET KAPLAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da inşası süren 6 bin 40 konuttan 242'sinin ay sonunda tamamlanması bekleniyor.

        TOKİ tarafından, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Depremlerin yıkıma yol açtığı kentler asında yer alan Diyarbakır'da, merkez Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'nde etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

        6 bin 40 deprem konutundan oluşan 321 bloktan 245'inin kaba inşaatı tamamlandı. Kaba inşaatı tamamlanan bloklarda dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolaplarının takılması ile çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Tamamlanma aşamasındaki 242 konut ay sonunda teslime hazır hale gelecek.

        - "Aralıkta 581 konutumuz daha teslime hazır hale gelmiş olacak"

        Vali Ali İhsan Su, AA muhabirine, 11 ili kapsayan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin Diyarbakır'da da yıkıma yol açtığını hatırlattı.

        Depremde Diyarbakır'da da vefat eden insanların olduğunu anımsatan Su, hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

        Depremin hemen ardından evleri zarar gören vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, AFAD Başkanlığı ile diğer paydaş kurumların hızlı bir çalışma içine girdiğine işaret eden Su, bu çalışma kapsamında Oğlaklı mevkisinde konutların yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

        Konutların yapıldığı alanın Karacadağ'ın eteklerinde zemini kayalık çok sağlam bir yer olduğunu belirten Su, TOKİ tarafından bölgede 6 bin 40 konutun yapımının sürdüğünü söyledi.

        Su, inşasına başlanan konutların hızlı bir şekilde tamamlanması için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızı, depremzede kardeşlerimizi bir an önce konforlu, huzurlu ve sağlam konutlara yerleştirmek için gerçekten de hızlı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kasım ayı sonunda 242 konutumuz teslime hazır hale gelmiş olacak. Aralık ayı sonunda da 581 konutumuz daha tamamlanmış teslime hazır hale gelmiş olacak." dedi.

        Kasım ayı sonu itibarıyla 242 konutun altyapı ile ilgili işlemlerinin de tamamlanmış olacağını anlatan Su, su, kanalizasyon, elektrik ve doğal gaz gibi ihtiyaçların tamamını da karşılayacaklarını kaydetti.

        Su, böylece vatandaşlara yaşayabilecekleri, güvenli, konforlu, huzurlu bir ortamı sunacaklarını, bölgede cami, okul alışveriş merkezi gibi sosyal donatıların da bulunacağını kaydetti.

        Vali Ali İhsan Su, "Devletimiz, hükümetimiz gerçekten yoğun bir çalışmayla bunları gerçekleştirmiş oluyor." ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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