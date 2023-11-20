Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, yarışmada şampiyon oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışmalarında şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırılan sporcular, yeni başarılar elde etmeye devam ediyor.

Atletizm takımı, dün Batman'da düzenlenen Kulüpler Arası Bölgesel Kros Lig'in 1. Kademe Yarışmalarında şampiyonluk elde etti.

Takım, 3 Aralık Pazar günü Diyarbakır'da düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'nde mücadele edecek.

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