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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, yarışmada şampiyon oldu

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışmalarında şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:09
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, yarışmada şampiyon oldu
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışmalarında şampiyon oldu.

        Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırılan sporcular, yeni başarılar elde etmeye devam ediyor.

        Atletizm takımı, dün Batman'da düzenlenen Kulüpler Arası Bölgesel Kros Lig'in 1. Kademe Yarışmalarında şampiyonluk elde etti.

        Takım, 3 Aralık Pazar günü Diyarbakır'da düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'nde mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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