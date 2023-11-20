Diyarbakır'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği
Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren aile ve çocuk merkezlerinde eğitim alan çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.
Çocukların korunması, sağlık hakları gibi temel konularda çalışmaların gerçekleştirildiği etkinlikte onlara, yaşama, barınma ve eğitim hakları ile ilgili görsel ve drama çalışmalarıyla bilgilendirme yapıldı.
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