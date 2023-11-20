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        Diyarbakır'da belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:24
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        Diyarbakır'da belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

        Belediyedeki Ali Emiri Konferans Salonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğüne bağlı iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi tarafından verilen eğitimde çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ve ilk yardım konuları anlatıldı.

        Eğitimde ayrıca kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ile güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma konuları ele alındı.

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