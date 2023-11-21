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        Diyarbakır'da 10 ayda 68 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

        ​​​​​​​Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da 10 ayda meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:09
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        Diyarbakır'da 10 ayda 68 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
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        ​​​​​​​Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da 10 ayda meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam 2 bin 738'i maddi hasarlı olmak üzere 5 bin 423 trafik kazası meydana geldi.

        Bu kazalarda, 68 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 940 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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