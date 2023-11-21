Diyarbakır'da 10 ayda 68 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da 10 ayda meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da 10 ayda meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam 2 bin 738'i maddi hasarlı olmak üzere 5 bin 423 trafik kazası meydana geldi.
Bu kazalarda, 68 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 940 kişi yaralandı.
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