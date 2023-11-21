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        Diyarbakır'da rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 2'si doktor, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:38
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        Diyarbakır'da rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 2'si doktor, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bismil Devlet Hastanesinde kulak burun boğaz polikliniğinde doktorların hastane imkanlarını kullanarak kendilerine haksız menfaat temin etmek maksadıyla burun estetiği ameliyatı olmak isteyen hastalardan bıçak parası aldıkları ve para trafiğini medikal işi yapan kişiler üzerinden gerçekleştirdikleri, yaptıkları ameliyatları kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştıkları yönündeki bilgiler doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında 2 doktor, 2 hastane personeli ve 1 anestezi teknikeri bulunan 8 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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