Diyarbakır'da tıp fakültesi öğrencilerinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

DÜ Tıp Fakültesi önünde toplanan öğrenciler ve doktorlar, ellerinde taşıdıkları kefenlenmiş bebek maketi, Filistin bayrakları ve dövizlerle İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan tıp fakültesi öğrencisi Murat Önen, Gazze'de yardıma muhtaç insanların sığındığı, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu sağlık kurumlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Dünyada insanların hastaneleri boşaltmaları için bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir." diyen Önen, Gazze'den yansıyan görüntülerin film sahnesi değil vahşetin tezahürü olduğunu söyledi.

Önen, hastanelerin bombalı saldırılar sonucu işlevsiz hale geldiğine işaret ederek, bölgeden doktorların yerlerde ve koridorlarda ameliyatlar yaptığı bilgilerinin geldiğini kaydetti.

Ameliyatlar sırasında bombalı saldırıların sürdüğünü belirten Önen, "Bu bir katliamdır. Yaralıların sayısı sağlık ekiplerinin kapasitesinin çok üstünde. Sağlık kurumlarının, okulların, ibadethanelerin bombalandığı Gazze'de güvenli yer kalmadı. Vicdan sahibi uluslararası toplumu, İsrail işgalini ve gerçekleştirdiği katliamları durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.