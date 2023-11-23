Ömer Karaoğlu Diyarbakırlılar için sevilen ezgilerini seslendirecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kasım ayı kültür sanat programı kapsamında sanatçı Ömer Karaoğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın her kesime yönelik düzenlediği kültür sanat takvimi kasım programıyla devam ediyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında ilahi ve ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu, Diyarbakırlı sevenleriyle buluşacak.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda 24 Kasım Cuma günü saat 19.00'da gerçekleşecek "Eskimeyen Ezgiler" konserinde Karaoğlu birbirinden güzel eserlerini seslendirecek.