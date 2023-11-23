Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kitap mezadı Diyarbakırlılarla buluşmaya devam ediyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı mekanda düzenlediği "Kitap Mezadı" bu ay Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kitap mezadı Diyarbakırlılarla buluşmaya devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı mekanda düzenlediği "Kitap Mezadı" bu ay Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kitap mezadını bu ay merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirdi.

        Kitapseverlerin özellikle basımı biten kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satması için düzenlenen mezatta, katılımcılara 5 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitapları alma imkanı sunuluyor.

        Kitap mezadı etkinliği sayesinde okurlar felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma fırsatı yakalıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
        MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Ömer Karaoğlu Diyarbakırlılar için sevilen ezgilerini seslendirecek
        Ömer Karaoğlu Diyarbakırlılar için sevilen ezgilerini seslendirecek
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da 75 yaşındaki alzheimer hastası kayboldu
        Diyarbakır'da 75 yaşındaki alzheimer hastası kayboldu
        Diyarbakır'da tıp fakültesi öğrencilerinden İsrail'in Gazze'deki saldırılar...
        Diyarbakır'da tıp fakültesi öğrencilerinden İsrail'in Gazze'deki saldırılar...
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
        Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 370 oldu
        Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 370 oldu