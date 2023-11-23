Kitap mezadı Diyarbakırlılarla buluşmaya devam ediyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı mekanda düzenlediği "Kitap Mezadı" bu ay Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı mekanda düzenlediği "Kitap Mezadı" bu ay Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kitap mezadını bu ay merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirdi.

Kitapseverlerin özellikle basımı biten kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satması için düzenlenen mezatta, katılımcılara 5 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitapları alma imkanı sunuluyor.

Kitap mezadı etkinliği sayesinde okurlar felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma fırsatı yakalıyor.