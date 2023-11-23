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        Diyarbakır Valisi Su'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:45
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        Diyarbakır Valisi Su'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
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        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Su mesajında, öğretmenliğin, emek, sabır, fedakarlık ve hoşgörünün yüksek manada sergilendiği, hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu belirtti.

        Öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutlayan Su, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin teminatı kıymetli yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, bilimsel ve evrensel ilkeler ışığında milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı olarak yetiştirmek için cansiperane bir şekilde çalışan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Değerli öğretmenlerimizin ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızı, yarının dünyası için 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle yetiştirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum.​​​​​​​ Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı günde 'Başöğretmenlik' unvanı verilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan ve görevlerinin başında bulunan öğretmenlerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum."

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