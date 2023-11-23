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        Diyarbakır'da 9 hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:55
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        Diyarbakır'da 9 hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan C.F, İ.D, S.G, M.H, Ç.E, M.Y, M.V.T, O.K. ve İ.İ. yakalandı.

        Hükümlüler, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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