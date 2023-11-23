Diyarbakır'da 820 gram doğan ve 4 ay kuvözde kalan bebek sağlığına kavuştu

Diyarbakır'da 25 haftalık gebelik sonucu 820 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek, kuvözde geçirdiği 4 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'da özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, gebeliğinin 21-22'nci ayında rahim açıklığı nedeniyle erken doğum riski olduğu tespit edilen annenin, gebeliğinin uzamasını sağlamak için servikal serklaj tedavisi uygulandı.

Tedavinin ardından kaza geçiren annenin doğumu gebeliğinin 25'inci haftasında hastanede gerçekleştirildi, anne ve bebeğin hayatta kalması sağlandı.

820 gram dünyaya gelen ve gelişimi tamamlayamadığı için hayati tehlikesi yüksek olan bebek 4 ay kuvözde kaldı.

Kuvözde uygulanan tedaviyle 2 kilo 460 grama ulaşan bebek, sağlıklı bir şekilde anne ve babasına teslim edilerek taburcu edildi.