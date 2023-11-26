Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da geçen yıl düzenlenen terör saldırısına ilişkin yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da geçen yıl düzenlenen terör saldırısına ilişkin yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 16 Aralık 2022'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Kasım'da düzenlenen operasyonda, şüpheliler N.D, M.D, F.D, U.A, Z.A. ve Ö.A, yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, U.A, ve Ö.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden D.S. de gözaltına alındığı İstanbul'da ifadesinin ardından salıverildi.

        Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık 2022'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı.

        Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde terör saldırısına ilişkin 6'sı tutuklu, 8 sanığın yargılanmasına 13 Temmuz'da başlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kuzeninin pompalı tüfekle vurduğu Berat, öldü
        Kuzeninin pompalı tüfekle vurduğu Berat, öldü
        Çobanın öldüğü yıldırımın düşme anı kamerada
        Çobanın öldüğü yıldırımın düşme anı kamerada
        Diyarbakır'daki polis servisine bombalı saldırıya 3 tutuklama
        Diyarbakır'daki polis servisine bombalı saldırıya 3 tutuklama
        Hastanede kayıt dışı estetik soruşturmasında 2´si doktor 8 şüpheli serbest
        Hastanede kayıt dışı estetik soruşturmasında 2´si doktor 8 şüpheli serbest
        Diyarbakır´da kuzu ciğerin fiyatı eti geçti; kasapta kilosu 420 TL
        Diyarbakır´da kuzu ciğerin fiyatı eti geçti; kasapta kilosu 420 TL
        Diyarbakır'da asırlık ağaçlarda yetişen Karaz narı çalışmalarla tanıtılacak
        Diyarbakır'da asırlık ağaçlarda yetişen Karaz narı çalışmalarla tanıtılacak